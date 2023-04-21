Глава Минобороны ФРГ Писториус назвал преждевременным решение вопроса о вступлении Украины в НАТО

Берлин, , 10:25 — REGNUM Вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс не рассматривается из-за продолжающегося на территории страны конфликта. Об этом в четверг вечером, 20 апреля, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дверь в НАТО приоткрыта, но сейчас не время принимать решения по этому вопросу», — сказал немецкий политик и добавил, что для начала переговоров необходимо дождаться завершения военных действий на территории Украины.

В четверг, 20 апреля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг впервые с начала специальной военной операции прибыл в Киев. В ходе визита Столтенберг подчеркнул, что общая поддержка Украине со стороны членов НАТО уже превысила 150 миллиардов евро. По его словам, альянс продолжит наращивать поддержку, включая поставки бронетехники, танков и самолётов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 20 апреля отметил, что недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей специальной военной операции. По словам официального представителя Кремля, это [вступление Украины в альянс] будет представлять существенную угрозу безопасности России.