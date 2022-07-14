Рига, , 14:10 — REGNUM Правительство Латвии в четверг, 14 июля, поддержало демонтаж 69 памятников, памятных знаков и других объектов советского периода. Об этом сообщил латвийский портал LSM. lv.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия. Kalnroze

Таким образом, утвержден весь без исключения список, подготовленный Управлением национального культурного наследия, Латвийским союзом художников и Музеем оккупации Латвии. Подтвержден и снос главного монумента в честь павших при освобождении Латвии от нацизма советских воинов — Памятника Освободителям Риги в столичном парке Победы.

Самые известные памятники советской эпохи находятся в городах государственного значения. Такие объекты есть в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе. Кроме памятника Освободителям Риги в столице выявлено несколько других мемориалов советской эпохи, которые будут демонтированы, в том числе в Межапарке и Румбуле.

При том, что заявлен снос «объектов, прославляющих советский и нацистский режимы», в списке из 69 демонтируемых объектов нет ни одного, относящегося к нацистским, в том числе и памятников и знаков, прославляющих нацистских коллаборационистов из числа местных деятелей.