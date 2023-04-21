Луганск, 21 апреля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на купянском и краснолиманском направлениях суммарно уничтожили более 115 украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков на брифинге 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На купянском и краснолиманском направлениях за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 60 и 55 человек личного состава соответственно. Также удалось уничтожить три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация».

«Кроме того, в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — добавил Конашенков.

Утром 21 апреля офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что подразделения Вооружённых сил России сорвали шесть попыток ротации украинских войск на купянском направлении в районах населённых пунктов Кисловка, Новосёловское и Двуречное. Также удалось уничтожить две диверсионно-разведывательные группы.