Войска группировки «Запад» сорвали шесть попыток ротации украинских сил на купянском направлении

Купянск, Украина, , 07:45 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил России сорвали шесть попыток ротации украинских войск на купянском направлении и уничтожили две группы диверсантов ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Об этом сообщает ТАСС. Военнослужащий уточнил, что украинские силы пытались провести ротацию в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Двуречное. Кроме того, по словам Якимкина, в районе населенного пункта Двуречное российские артиллеристы поразили склад боеприпасов противника из гаубицы 2С3 «Акация».

Этим артиллерийским расчётом командует сержант ВС РФ Юрий Власов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля пресс-центр группировки «Запад» распространил информацию о том, что на купянском направлении российские войска смогли поразить позиции ВСУ с помощью тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк». В результате указанных действий противник понёс потери в личном составе и технике.