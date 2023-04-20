Гавана, 20 апреля, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Россия находит пути поставок по зерновой сделке вопреки инициативам Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом 20 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что возможности поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки российская сторона находит «достаточно активно» и делает это «не в рамках, а вопреки инициативе Генерального секретаря ООН».

При этом Лавров подчеркнул, что Москва не понимает, как именно в международной организации стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки.

«Нам на все наши напоминания, запросы отвечают, что ооновцы стараются делать максимум возможного и будут продолжать стараться, но совсем на днях будет девять месяцев, как эта инициатива действует, а они всё стараются. Как-то это не очень понятно», ― указал глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля министры иностранных дел стран «Большой семёрки» выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию на неограниченный срок продлить зерновую сделку по экспорту сельхозпродукции с территории Украины.

В представительстве Европейского союза в России заявили, что если Черноморскую зерновую инициативу не продлят через месяц, для ЕС это будет означать катастрофу.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. По его словам, усилия предпринимаются, но они ни к чему не приводят. Постпред добавил, что возникли вопросы «к работе Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить», а договоренности, достигнутые в июле 2022 года, не соблюдаются.