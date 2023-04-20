Москва, 20 апреля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Политика Европейского союза в отношении России начинает фундаментально меняться, так как в Брюсселе поняли, что рано или поздно ему придется искать компромисс с Москвой, а стало быть, с введением новых санкций следует повременить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал информацию издания Financial Times о том, что Европейский союз не станет объявлять новые санкции в отношении России, так как в противном случае потребуется вводить всё больше и больше исключений из этих ограничительных мер.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Как полагает Зубец, в действительности евробюрократия занимается «словесной игрой», так как если бы она хотела ввести новые санкции, то смогла бы сделать это без особого труда.

«Тот же самый Росатом. Но они не торопятся наказывать Росатом, потому что Европа и Америка зависят от него по ряду позиций. Ещё есть сжиженный природный газ. Почему бы им не запретить его импорт из России? Поэтому заявления о том, что они уже всё ввели и больше им нечем заняться, не вызывают большого доверия», — сказал Зубец.

В такой ситуации возникает вопрос — чем в действительности продиктованы заявления о том, что новых санкций не будет? Зубец полагает, что, во-первых, это связано с тем, что в Европейском союзе поняли: любая следующая санкция будет вредна для ЕС больше, чем для России.

«Мы это уже видели в истории с трубопроводным газом, — напомнил экономист. — Во-вторых, отказ от новых санкций свидетельствует о развороте европейской политики. Ведь даже если украинское контрнаступление состоится (что, кстати, не факт), то никакого серьёзного перелома за ним не последует. Это значит, что конфликт будет продолжаться и рано или поздно придётся искать компромиссы. А это предполагает уступки по отношению к России. И вводить сегодня санкции для того, чтобы завтра их отменять, довольно глупо. Я думаю, этим объясняется и заявление о том, что ЕС не собирается конфисковать российские активы. Два месяца назад они очень хотели и говорили об этом. А сегодня стали признаваться, что этого сделать нельзя. Это довольно смешно».

Иными словами, как пояснил экономист, наблюдается фундаментальное изменение внутренней политики ЕС по отношению к России. Брюссель осознал, что рано или поздно ему придется искать компромисс с Россией, и санкции будут очень сильно мешать его найти. Поэтому они отказываются от введения новых санкций, хотя инструментов для этого осталось еще очень много.

Однако если новые санкции всё-таки появятся, то, как полагает Зубец, это могут быть новые снижения нефтяного потолка плюс вторичные санкции против тех стран, которые торгуют с Россией (Индия и Китай).

«Ничто не мешает наращивать такое давление. В конце концов, когда Западу нужно было атаковать карту «Мир», они просто позвонили в Турцию и Казахстан и пригрозили им отключением от американского финансового рынка. Анкара и Астана тут же дали задний ход, — сказал Зубец. — Однако давление на страны ЕАЭС будет расти только до определенного предела. Запад хочет сделать Казахстан, Киргизию и Узбекистан своими союзниками, сделав из них нечто вроде «антироссийского подбрюшья». И вводя тотальные санкции против этих государств, Запад рискует сделать их своими врагами, вместо того чтобы связать их союзническими обязательствами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на официальном уровне западные страны обещают пока не отказываться от санкционного давления на Россию. В частности, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. А до этого власти ФРГ ратовали за санкции в отношении гражданской ядерной энергетики РФ. Не отстает от Берлина и Варшава, которая предложила целый новый пакет антироссийских санкций, который в числе прочего предполагает запрет на импорт нефти из РФ по северному участку трубопровода «Дружба».

С другой стороны, за океаном на политику санкционного давления смотрят со всё более возрастающим скепсисом. Так, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс констатировал, что Россия непредсказуемо повела себя в ходе энергетического противостояния и смогла обернуть его к своей выгоде. В свою очередь эксперты американского издания The Wall Street Journal и вовсе не исключают того, что итогом санкционного похода на Россию будет одиночество Америки на внешнеполитическом поле.