FT: в ЕС заявили, что санкции против России дальше расширять не получится

Брюссель, , 10:08 — REGNUM Дальнейшее расширение санкций против России проводить вряд ли возможно, сообщил европейский источник в интервью Financial Times.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что, по мнению одного из чиновников Евросоюза, с санкциями покончено. «Если мы введём больше санкций, исключений будет больше, чем мер», — рассказал представитель Евросоюза.

Он пояснил, что уже введены те санкции, которые не входили в сильные противоречия с экономикой стран ЕС. Дальнейшие меры натолкнутся на сопротивление отдельных стран, и принять их будет невозможно: государства будут в каждом случае накладывать вето.

Речь идёт о санкциях, введённых Западом против России в связи с началом ВС РФ спецоперации на Украине. К настоящему моменту США и ЕС приняли десять пакетов антироссийских санкций и обсуждают 11-й.

В ЕС очередное обсуждение 11-го пакета запланировано на 21 апреля. Санкции, как ожидается, коснутся ужесточения мер против попытки обойти уже введённые рестрикции. Возможно, будет расширен список подсанкционных лиц.

По данным одного из депутатов Европейского парламента, 11-й пакет могут принять уже в апреле.