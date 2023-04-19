Бербок: Запад не намерен прекращать санкции, пока идёт конфликт на Украине
Берлин, 19 апреля 2023, 15:10 — REGNUM Страны «коллективного Запада» не собираются прекращать политику антироссийских санкций, пока конфликт на территории Украины продолжается. Об этом 19 апреля заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время своего выступления в бундестаге.
Глава МИД ФРГ отрицательно ответила на соответствующий вопрос одного из немецких депутатов
«Нет», — сказала она.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля власти Германии выступили за введение санкций Евросоюза против российской гражданской ядерной энергетики.
18 апреля Польша предложила новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт российской нефти по северному участку трубопровода «Дружба». Кроме того, Варшава предложила положить конец импорту российских алмазов и природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), а также ввести ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики.