Бербок заявила, что Запад не собирается прекращать санкции, пока конфликт на Украине продолжается

Берлин, , 15:10 — REGNUM Страны «коллективного Запада» не собираются прекращать политику антироссийских санкций, пока конфликт на территории Украины продолжается. Об этом 19 апреля заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время своего выступления в бундестаге.

Анналена Бербок Bündnis 90

Глава МИД ФРГ отрицательно ответила на соответствующий вопрос одного из немецких депутатов

«Нет», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля власти Германии выступили за введение санкций Евросоюза против российской гражданской ядерной энергетики.

18 апреля Польша предложила новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт российской нефти по северному участку трубопровода «Дружба». Кроме того, Варшава предложила положить конец импорту российских алмазов и природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), а также ввести ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики.