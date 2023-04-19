Москва, 19 апреля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Удовлетворение интересов национальных аграриев важнее, чем поддержка экономики Украины, поэтому восточноевропейские страны друг за другом отказываются от импорта украинского зерна. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Ничего личного, просто бизнес. Очевидно, у фермеров из Болгарии, Польши стали падать доходы, и они возмутились большим объемам дешевой украинской продукции. Власти в ответ предприняли меры, чтобы защитить местный бизнес. Теперь экономические проблемы ждут украинские аграрии. Но кого они волнуют? Украина не слушает интересы своих граждан», — пояснил экономист.

Также Ковалёв обратил внимание на то, что восточноевропейские страны нарушили установленные правила международной торговли, заявив о запрете импорта украинского зерна до соответствующего решения Еврокомиссии. ЕК готова поддержать решения своих членов, но уже постфактум.

Другую причину в ограничениях на поставки украинской сельхозпродукции в европейские страны увидел политолог Василий Колташов. По его мнению, в ситуации есть политический подтекст и попытка надавить на Киев.

«Запрет на импорт — чистый фарс! Зерно уже ввезено в достаточном объеме. Мера носит двоякий характер. С одной стороны — это попытка удовлетворить общественное мнение в странах Европы, якобы защитить местных фермеров. С другой — способ надавить на Киев, чтобы в военных действиях он начал наступать по-настоящему. В противном случае запрет может распространиться и на следующий сезон», — считает Колташов.

Ранее Болгария вслед за Польшей и Венгрией ввела временный запрет на импорт продовольствия с Украины. Мера будет действовать с 24 апреля по 30 июня. Вслед за этим решением последовала реакция Еврокомиссии. Вопрос о запрете ввоза зерна с Украины на территории Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии планируют обсудить 19 апреля на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Как пишут СМИ, ЕК готова одобрить запрет.