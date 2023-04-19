Newsweek: страны Восточной Европы призвали ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

Киев, , 10:08 — REGNUM Некоторые страны Восточной Европы стремятся запретить или, по крайней мере, существенно сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, чтобы защитить экономическое благополучие местных фермеров, пишет издание Newsweek 19 апреля.

Украинское зерно в Польше Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Разногласия между Украиной и восточноевропейскими странами свидетельствуют о расколе в рядах союзников Киева, несмотря на единогласие государств Европы в вопросе поддержки Вооружённых сил Украины в военном конфликте.

«Страны Восточной Европы обеспокоены тем, что недавних импорт более дешёвых украинских [сельскохозяйственных — ред.] товаров привёл к снижению цен, что создаёт экономическое давление», — говорится в публикации.

По данным Newsweek, в марте премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии направили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с требованием повторно ввести тарифы на импорт товаров из Украины.

В начале недели правительства Словакии и Польши ввели запрет на ввоз зерна с Украины. Позднее подобное решение также поддержала Венгрия, объяснив это нежеланием подвергать опасности местное сельское хозяйство и фермеров.