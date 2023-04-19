Польское радио: Еврокомиссия готова ввести запрет на импорт украинского зерна

Варшава, , 15:51 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) готова к введению запрета на поставки украинской сельхозпродукции в европейские страны. Об этом 19 апреля сообщило Польское радио со ссылкой на источники в Брюсселе.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

«Европейская комиссия готова ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса [с Украины]», — указывается в сообщении.

Уточняется, что обсуждение этого вопроса должно состояться в ходе встречи вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины. Кроме того, в переговорах должен участвовать еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 апреля глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам из восточных стран Евросоюза, в том числе Венгрии и Польши, программу помощи в размере 100 млн евро за отмену запрета на импорт зерна с Украины. Также она потребовала от них соблюдения европейского единства в вопросах торговли.