Москва, , 20:18 — REGNUM О решении выслать из России сотрудника посольства Молдавии в Москве объявил 9 ноября МИД РФ в опубликованном заявлении.

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О своём решении российское внешнеполитическое ведомство объявило 9 ноября чрезвычайному и полномочному послу Молдавии в России Лилиану Дарию: молдавскому дипломату вручили ноту МИД РФ об объявлении persona non grata сотрудника посольства республики в Москве.

Отмечается, что мера эта является ответной на ничем не мотивированное решение Кишинёва объявить 1 ноября persona non grata сотрудника посольства РФ в Молдавии.

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