Глава Татарстана заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом

Казань, , 15:34 — REGNUM Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что Молдавия объявила его нежелательным лицом. Видеозапись заявления Минниханова опубликована в Telegram-канале интернет-портала Gagauznews.

В Кишинёве Рустам Минниханов заявил, что по приглашению кандидата на пост главы Гагаузии Виктора Петрова и депутата молдавского парламента Александра Суходольского, которые недавно посетили Татарстан, стороны наметили большую программу совместной работы.

«Молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. К сожалению, мы не сможем принять участие в Конгрессе», — заявил Рустам Минниханов перед отлётом из Молдавии.

Уточняется, что главе Татарстана даже не дали выйти из самолета в аэропорту Кишинёва. Ему вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде.

По словам депутата молдавского парламента Александра Суходольского, глава Татарстана должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил, если страна попадёт в список недружественных России государств, то это нанесёт серьёзный удар по молдавской экономике. Он считает, что курс нынешнего президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности очень опасен для страны, переживающей жесточайший экономический кризис. Экс-президент также отмечает, что нынешние молдавские власти намерены вывести страну из СНГ.