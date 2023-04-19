Москва, 19 апреля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Если Южная Корея будет поставлять Украине летальное оружие, в соседней с ней стране — КНДР — могут появиться новейшие образцы российского тяжёлого вооружения, написал 19 апреля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Так Медведев прокомментировал сегодняшнее заявление южнокорейского президента Юн Сок Ёля о возможности поставлять Киеву оружие.

Медведев отметил, что «появились новые желающие помочь нашим врагам». При этом ещё не так давно Сеул горячо уверял, что возможность поставок летального оружия Украине полностью исключена.

«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнёров из КНДР? Что называется, Quid pro quo («око за око»)», — указал Медведев.

Как заявил 19 апреля в интервью Reuters Юн Сок Ёль, Южная Корея может передать Киеву летальное оружие. Условием для этого могут стать «масштабное нападение на мирное население» или «серьёзные нарушения законов войны». В этом случае Сеулу якобы будет трудно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи Украине. Власти Южной Кореи будут решать, какую помощь оказывать Киеву, ориентируясь на происходящее.

2 марта южнокорейское министерство обороны заявило, что считает поставки оружия Киеву неприемлемыми. Страна, отметили в ведомстве, готова помогать Киеву в гуманитарной сфере, чтобы помочь восстановлению Украины.

6 марта издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что Южная Корея опосредованно задействована в поставках оружия Украине и только формально отказывается от них. Этот вывод сделан на основании того, что Сеул поставляет летальное оружие в Восточную Европу.