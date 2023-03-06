NYT: Южная Корея нарастила экспорт оружия странам Запада

Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Южная Корея отказывается открыто поддерживать Украину в противостоянии между Киевом и Москвой, однако опосредованно задействована в конфликте. Страна наращивает поставки вооружений на Запад, сообщило The New York Times.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание указало, что Сеул фактически воспользовался возникшим «мировым пробелом в перевооружении». Только Польше Южная Корея отправила в 2022 году гаубицы, истребители и РСЗО общей стоимостью $12,4 млрд. Авторы статьи считают, что тем самым корейские власти фактически «ходят по натянутому канату», и Сеулу всё труднее сохранять баланс между своими интересами и политикой США.

«Настороженность Южной Кореи частично связана с её нежеланием открыто противодействовать Москве, с которой она надеется на сотрудничество в наложении новых санкций против всё более воинственной Северной Кореи», — отметили в NYT.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Северной Кореи прокомментировали совместные военные учения Южной Кореи и США, призвав международное сообщество и ООН вмешаться в ситуацию. Эти действия усиливают напряжённость на Корейском полуострове, заявил замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген.