Сеул, , 17:32 — REGNUM Позиция Сеула о невозможности поставок Киеву летальных вооружений остаётся без изменений. Об этом 2 марта заявили в министерстве обороны Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Политика южнокорейского правительства касательно непредоставления Украине летальных вооружений остаётся без изменений», — приводит РИА Новости слова чиновника в южнокорейском военном ведомстве.

По его словам, Южная Корея активно продвигает оказание гуманитарной помощи Киеву, включая содействие восстановлению.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко ещё раз попросил Сеул поставить Киеву летальные вооружения, несмотря на то что эта страна придерживается позиции о невозможности таких поставок.