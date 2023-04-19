Лавров обвинил США в злоупотреблениях при выдаче виз членам российской делегации в ООН

Каракас, , 02:26 — REGNUM Власти США выдали визы не всем членам российской делегации, участвующей в Совете Безопасности ООН, заявил 18 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Каракасе.

Сергей Лавров Василий Иванов © ИА REGNUM

Глава ведомства обвинил Соединенные Штаты в «грубом злоупотреблении» как страны, на территории которой располагается штаб-квартира Организации Объединенных Наций.

«Да, нам дали визы, но, как всегда, это было сделано с грубым злоупотреблением позицией страны — хозяйки штаб-квартиры ООН, долго мурыжили, потом выдали визы, но не всей делегации, отдельные наши сотрудники не оказались среди этого списка», — сказал он.

Лавров также отметил, что российские журналисты, которые должны были освещать события в рамках заседаний СБ ООН, вовсе не получили виз. Министр добавил, что США не стали объяснять свои решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта глава судебной референтуры постпредства России при ООН Сергей Леонидченко рассказал, что Соединенные Штаты отказались выдавать въездную визу заместителю министра труда и социальной защиты РФ Алексею Вовченко.

12 апреля представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в Организации Объединенных Наций рассчитывают на то, что США выполнят свои обязательства и выдадут визы Сергею Лаврову и другим членам российской делегации.