ООН ожидает, что США выполнят обязательства по визам для российской делегации

Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Организация Объединённых Наций ожидает, что Соединённые Штаты Америки выполнят свои обязательства и выдадут визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и другим представителям российской делегации. Об этом 12 апреля заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Насколько я знаю, мы не получали от России каких-либо обращений на этот счёт», — сказал он.

По словам Дюжаррика, в прошлом были подобные проблемы, однако их решали напрямую с принимающей стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, министру иностранных дел России Сергею Лаврову пока не выдана американская виза для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Об этом ранее рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что ни один из представителей российской делегации пока не получил визу. Заседания в Совбезе ООН с участием Сергея Лаврова назначены на 24 и 25 апреля.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя информацию об отказе Штатов предоставить визы представителям РФ, заявил, что у США есть обязательства перед Организацией Объединённых Наций, и их необходимо выполнять. Он подчеркнул, что Кремль негативно относится к созданию таких препятствий.