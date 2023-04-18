Белый дом обвинил президента Бразилии в том, что он, «как попугай, повторяет российскую пропаганду»

Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Белый дом подверг резкой критике президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за обвинения США в «поощрении» конфликта на Украине, сообщили BBC News.

Лула да Силва LSE Library

Президент Бразилии после визита в Китай 15 апреля заявил, что США нужно начать говорить о мире на Украине. По его словам, нужно, чтобы США прекратили подогревать конфликт. Лула да Силва отметил, что требуется активно искать страны, которые наряду с Китаем и Бразилией готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах.

В ответ на это представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби обвинил президента Бразилии в том, что он, «как попугай, повторяет российскую и китайскую пропаганду». Кирби подчеркнул, что комментарии бразильского президента «ошибочны» и не попали в цель, предполагая, что США и ЕС не заинтересованы в мире.

Бразилия не присоединилась к странам Запада в вопросе введения антироссийских санкций и отказала Украине в поставке боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал США прекратить «подогревать» конфликт на Украине. Кроме того, политик считает, что для начала мирных переговоров на Украине необходимо создать новый формат, аналогичный G20. По словам бразильского лидера, он обсуждал это предложение в ходе своих визитов в Китай и ОАЭ. Глава бразильского государства отметил, что действия стран Запада лишь способствуют продолжению конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров 17–21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. По заявлению МИД, Латинская Америка — дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог.