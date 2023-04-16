Президент Бразилии призвал создать аналогичный G20 формат для переговоров по Украине

Бразилиа, , 17:06 — REGNUM Для начала мирных переговоров на Украине необходимо создать новый формат, аналогичный G20, заявил 16 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Лула да Силва © Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

«G20 была создана для спасения экономики, которая находилась в кризисе. Сейчас важно создать аналогичный формат, чтобы положить конец войне и установить мир», — сказал президент Бразилии.

По словам бразильского лидера, он обсуждал это предложение в ходе своих визитов в Китай и ОАЭ с лидерами этих государств Си Цзиньпинем и Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Россия и Украина не предпринимают усилий по завершению конфликта, а действия стран Запада лишь способствуют его продолжению, отметил президент Бразилии.

Ранее во время своего визита в КНР Лула да Силва призвал Вашингтон прекратить «подогревать» конфликт на Украине. Для разрешения ситуации нужны посредники, которыми готовы стать, в частности, Китай и Бразилия, отметил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров 17–21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Латинская Америка — «дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог, развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне», отметили в МИД.