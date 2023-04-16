Президент Бразилии призвал создать аналог G20 для переговоров по Украине
Бразилиа, 16 апреля 2023, 17:06 — REGNUM Для начала мирных переговоров на Украине необходимо создать новый формат, аналогичный G20, заявил 16 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«G20 была создана для спасения экономики, которая находилась в кризисе. Сейчас важно создать аналогичный формат, чтобы положить конец войне и установить мир», — сказал президент Бразилии.
По словам бразильского лидера, он обсуждал это предложение в ходе своих визитов в Китай и ОАЭ с лидерами этих государств Си Цзиньпинем и Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Россия и Украина не предпринимают усилий по завершению конфликта, а действия стран Запада лишь способствуют его продолжению, отметил президент Бразилии.
Ранее во время своего визита в КНР Лула да Силва призвал Вашингтон прекратить «подогревать» конфликт на Украине. Для разрешения ситуации нужны посредники, которыми готовы стать, в частности, Китай и Бразилия, отметил он.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров 17–21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Латинская Америка — «дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог, развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне», отметили в МИД.