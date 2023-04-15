Президент Бразилии Лула да Силва призвал США прекратить «подогревать» конфликт на Украине

Пекин, , 18:35 — REGNUM Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал США прекратить «подогревать» конфликт на Украине. Об этом он заявил 15 апреля журналистам в ходе визита в Китай.

Лула да Силва © Manuel Cortina/Zuma/TASS

«Необходимо, чтобы США прекратили подогревать конфликт и начали говорить о мире», — сказал Лула да Силва.

По его словам, сейчас требуется активно искать страны, которые наряду с Китаем и Бразилией готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах.

Он добавил, что в первую очередь нужно убедить страны, которые поставляют оружие и «подогревают» конфликт, прекратить делать это.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лула да Силва призвал отказаться от доллара в мировой торговле. Он призвал страны БРИКС положить конец доминированию доллара и разработать собственную альтернативную валюту для использования в торговле.