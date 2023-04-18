Москва, 18 апреля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Россия и Китай координируют действия при подготовке совместных морских и воздушных патрулирований и военных учений в двустороннем и многостороннем форматах. Об этом 18 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром обороны Китая Ли Шанфу.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Убежден, что встреча послужит дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере», — заявил Шойгу.

Стороны координируют действия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и «СМОА плюс» (механизм взаимодействия между министерствами обороны десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и девяти государств — партнеров по диалогу, включая Россию, Китай и США).

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что координация усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире и способствует снижению напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл с визитом в Москву 16 апреля. Это его первая зарубежная поездка после назначения на пост. Глава минобороны Китая встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встрече Ли Шанфу заявил, что отношения двух стран крепкие и превосходят союзы времён Холодной войны. Визит подчёркивает особый характер и стратегическое значение российско-китайских отношений. В свою очередь Путин напомнил, что Китай и Россия активно взаимодействуют по линии оборонных ведомств, в сфере военно-технического взаимодействия, обмениваясь полезной информацией и проводя совместные учения.

При этом во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что сотрудничество с Россией не направлено против третьих стран. В МИД Китая подчеркнули, что российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам и неконфронтации.