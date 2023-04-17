МИД Китая: взаимодействие Москвы и Пекина не направлено против третьих стран

Пекин, , 11:06 — REGNUM В министерстве иностранных дел Китая рассказали о визите главы минобороны Ли Шанфу в Россию. Об этом на брифинге 17 апреля заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Ли Шанфу Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сотрудничество с Россией не направлено против третьих стран. Ван Вэньбинь подчеркнул, что российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам и неконфронтации. Страны, по его словам, развивают новый тип взаимодействия между крупными державами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

«Китай готов сотрудничать с Россией для содействия отношениям всеобъемлющего сотрудничества в новую эпоху», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл с визитом в Москву 16 апреля. Это его первая зарубежная поездка после назначения на пост. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава минобороны Китая заявил, что отношения двух стран крепкие и превосходят союзы времён холодной войны.

Ли Шанфу решил совершить первый зарубежный визит именно в Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение российско-китайских отношений. В свою очередь Путин подчеркнул, что рад видеть главу минобороны Китая, и констатировал, что отношения между странами укрепляются.

Российский лидер напомнил, что Китай и Россия активно взаимодействуют по линии оборонных ведомств, в сфере военно-технического взаимодействия, обмениваясь полезной информацией и проводя совместные учения.