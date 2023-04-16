Министр обороны Китая заявил о стратегическом значении отношений с Россией
Москва, 16 апреля 2023, 20:23 — REGNUM Отношения России и Китая — крепкие и превосходят союзы времён Холодной войны, заявил 16 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны КНР, член Госсовета страны Ли Шанфу.
Сотрудничество двух стран в военно-технической сфере развивается очень хорошо, заявил министр.
Он также отметил, что решил свой первый зарубежный визит совершить именно в Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение отношений РФ и КНР.
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