Путин попросил министра обороны Китая передать наилучшие пожелания Си Цзиньпину

Москва, , 21:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу 16 апреля попросил его передать наилучшие пожелания лидеру КНР Си Цзиньпину. Кадры встречи показал телеканал «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Китая Ли Шанфу во время встречи © Павел Бедняков/РИА Новости

«Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга — председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина», — сказал российский президент Ли Шанфу, поблагодарив его и попросив передать «самые наилучшие пожелания председателю Си Цзиньпину».

Путин подчеркнул, что очень рад видеть главу минобороны Китая, и констатировал, что отношения между странами укрепляются. Он напомнил, что в том числе КНР и РФ очень активно взаимодействуют по линии оборонных ведомств, тесно сотрудничая в сфере военно-технического взаимодействия, обмениваясь полезной информацией и проводя совместные учения. Президент выразил уверенность, что визит Ли Шанфу в Россию пройдёт на самом высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, Ли Шанфу совершает визит в Москву с 16 по 18 апреля. Это его первая зарубежная поездка после назначения на пост. В Минобороны РФ ранее сообщали, что состоится встреча с главой российского ведомства Сергеем Шойгу, на которой стороны обсудят взаимодействие в сфере обороны. Предполагается также, что Ли Шанфу посетит российские военные учебные заведения.