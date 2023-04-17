Москва, 17 апреля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Разведка США следит за ситуацией вокруг Артёмовска, предполагая, что город будет взят силами ВС России, сообщил Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

В материале отмечается, что американская разведка следит за боевыми действиями вокруг Артёмовска, составляя карты расположения российских войск, отслеживая каждый сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров.

«Артёмовск медленно переходит в руки России», — говорится в материале.

Потеря Артёмовска, как считают журналисты издания, станет для Киева «психологическим ударом». При этом в статье говорится, что город «не является жизненно важным» для конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, двенадцать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались 16 апреля четырём российским военным в Артёмовске. По словам российского военного, оружия у бойцов ВСУ, которые сдались, было очень много. Это и трофейное, и боекомплекты, и гранаты. Кроме того, российский командир, участвующий в штурме центра Артёмовска, рассказал 14 апреля, что командование ВСУ держит Артёмовск «живыми щитами».