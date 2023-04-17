Москва, 17 апреля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Двенадцать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались российскому подразделению в Артёмовске, сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Выходят — один, второй, третий, четвертый, 12 человек вышло, а мы вчетвером», — рассказал 16 апреля один из российских военнослужащих.

По его словам, оружия у украинских военных, которые сдались, было очень много. Это и трофейное, и боекомплекты, и гранаты.

«Они сказали, что сдаются, я им сказал скинуть оружие и бронежилеты», — сказал российский военный, добавив, что группа бойцов ВСУ осталась без помощи своих, поэтому после переговоров они решили сдаться.

Как сообщало ИА REGNUM, российский командир, участвующий в штурме центра Артёмовска, рассказал 14 апреля, что командование ВСУ держит Артёмовск «живыми щитами» из своих военных, а не грамотной обороной и фортификацией. Киев отправляет всё новые и новые подразделения. Военнослужащий ВС России добавил, что ВСУ приняли решение просто людскими ресурсами это всё закрыть.