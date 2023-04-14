Киевская армия обороняет Артёмовск «живыми щитами» из своих солдат

Артемовск, , 04:04 — REGNUM Командование ВСУ держит Артёмовск «живыми щитами» из своих военных, а не грамотной обороной и фортификацией. Киев отправляет в «бахмутскую мясорубку» всё новые и новые подразделения. О ситуации в обороне города рассказал РИА Новости один из командиров группы «Вагнер», участвующий в штурме центра Артёмовска.

Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам офицера, обороны не было вообще.

«Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это всё закрыть. «Бахмутская мясорубка» — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», — сказал штурмовик.

По мнению российских военных, боевики сидели по домам, в окопах не было гильз, сухих пайков. Сопротивления особого противник не оказал.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский в своём стремлении угодить западным союзникам готов пожертвовать военными в Артёмовске, иначе потеря города ударит по репутации ВСУ. Об этом заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер.