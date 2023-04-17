Москва, 17 апреля, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Российские стратегические ракетоносцы осуществят полёты в центральную часть Тихого океана с проведением имитации ударов по корабельным группам условного противника. Об этом 17 апреля рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Встреча президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

Как отметил глава Минобороны, в ходе внезапной проверки силами Тихоокеанского флота (ТОФ) будут проведены учения по поиску и уничтожению подлодок и кораблей условного противника, а также осуществлены практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.

«Стратегические ракетоносцы совершат полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе внезапной проверки корабли ТОФ провели в акватории Японского моря противолодочные учения. Кроме того, ими были проведены стрельбы по морским и воздушным целям.

Внезапная проверка ТОФ началась с 14 апреля. В ней принимают участие более 25 тысяч военнослужащих и задействовано 167 боевых кораблей и судов обеспечения, включая 12 подлодок, а также 89 самолётов и вертолётов.