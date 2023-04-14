Вашингтон, 14 апреля, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Конфликт на Украине закончится подписанием соглашения о нейтралитете той части территорий, которую сохранит за собой киевский режим. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Конфликт закончится после того, как Россия и Европа подпишут мирное соглашение, основанное на некоем подобии австрийского нейтралитета для той территории Украины, что останется под контролем Киева», — считает эксперт.

Американец предположил, что Вооружённые силы России добьются успехов на востоке Украины. После этого, по его мнению, Европа захочет обособиться от США и начнёт самостоятельно определять своё будущее.

«Сегодня этот сценарий выглядит вполне правдоподобно», — заключил полковник.

Как отмечает Макгрегор, в Евросоюзе уже начали уставать от поддержки киевского режима, в Западной Европе всё чаще стали раздаваться призывы о мире.

Ранее бывший советник Пентагона предположил, что Соединённые Штаты Америки могут отказаться от поддержки Украины. По его словам, подобного развития событий можно ожидать в следующие полгода.

Он также усомнился в том, что Украина будет существовать как государство к концу 2023 году. Полковник считает, что это уже практически закрытый вопрос, поскольку «условия внутри Украины ужасные, у неё чудовищные потери».