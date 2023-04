Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: не знаю, будет ли Украина существовать к концу 2023 года

Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что не знает, будет ли Украина существовать как государство к концу 2023 года. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Распад Украины Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Не знаю, будет ли Украина вообще существовать как национальное государство к концу 2023 года», — сказал Макгрегор.

По его словам, это уже практически закрытый вопрос, поскольку «условия внутри Украины ужасные, у неё чудовищные потери».

Он отметил, что несмотря на это, западные СМИ, вроде The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post, продолжают продвигать тезисы о «победе» Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макгрегор заявил, что контроль над Артёмовском позволит открыть российским войскам северное и западное направление для удара. По его словам, из-за отсутствия нормального снабжения группировке ВСУ внутри города придётся сдаться в ближайшее время.