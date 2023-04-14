Москва, , 15:53 — REGNUM В Министерстве экономического развития оценивают темп роста ВВП России в 2023 году на уровне 1,2%, заявил 14 апреля на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития глава ведомства Максим Решетников.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

«Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%, главным образом — за счет восстановления потребительского спроса», — сказал Решетников.

По итогам 2022 года ВВП России сократился на 2,1%. По прогнозу ведомства, который был составлен в сентябре 2022 года и лёг в основу проекта бюджета на 2023–2025 годы, предполагалось снижение ВВП в 2023 году на 0,8%.

Рост заработных плат в 2023 году составит 10,9%, полагают в Минэкономразвития. С учётом инфляции рост реальных зарплат может составить более 5%, заявил Решетников.

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что по итогам апреля 2023 года ВВП России прибавит в реальном выражении. Прогноз социально-экономического развития России улучшен правительством благодаря позитивной статистике, отметил глава государства.

4 апреля во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш» Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты в России в 2023 году должны вырасти на 3–5%, уровень реальных располагаемых доходов — на 2–3%. Рост доходов населения — первостепенная задача государства, подчеркнул президент.