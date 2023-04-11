Путин: правительство существенно улучшило прогноз по динамике ВВП России

Ново-Огарево, Московская область, , 17:30 — REGNUM По итогам апреля ВВП России прибавит в реальном выражении. Об этом заявил 11 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

ВВП Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы государства, прогноз социально-экономического развития России улучшен правительством благодаря позитивной статистике. Путин подчеркнул, что прогноз должен быть максимально объективным.

Президент также заявил о том, что экономика России продолжает активно развиваться. Он обратил внимание, что на основе прогноза «во многом выстраиваются меры поддержки граждан, предпринимателей, трудовых коллективов, компаний, целых отраслей».

«И конечно, формируется главный финансовый документ страны — федеральный бюджет», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз темпов роста ВВП России в 2023 году до 0,7%. Прогноз был пересмотрен в большую сторону на 0,4 процентного пункта.

Ранее всемирный банк пересмотрел прогноз по изменению российского ВВП в этом году в пользу улучшения. По мнению экспертов организации, экономика страны сократится в 2023 году на 0,2%, а не на 3,3%.