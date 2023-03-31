Опрос ВЦИОМ: большинство россиян доверяют Путину и одобряют его действия

Москва, , 12:24 — REGNUM Уровень доверия жителей России президенту Владимиру Путину остаётся стабильно высоким. Это следует из итогов опроса социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных 31 марта.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Доверяют Путину 80,5%, за период с 20 по 26 марта этот показатель вырос на 1,2 процентного пункта. Одобряют его деятельность 77,9% — почти на один процент больше, чем неделей ранее.

Действия правительства и его председателя Михаила Мишустина положительно оценивают более 52% россиян. Количество респондентов, настроенных одобрительно, также увеличилось за рассматриваемый период. В опросе приняли участие 1600 респондентов, исследование проводилось по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта деятельность президента РФ Владимира Путина одобряли 77% опрошенных ВЦИОМ. Исследование проводилось с 13 по 19 марта.