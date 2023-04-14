Москва, 14 апреля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Уровень доверия жителей России президенту Владимиру Путину остаётся стабильно высоким. Это следует из итогов опроса социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных 14 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Доверяют Путину 79,7%, за период с 3 по 9 апреля этот показатель сократился на 0,7 процентного пункта. Одобряют его деятельность 77,1% — почти на один процент меньше, чем неделей ранее.

Действия правительства и его председателя Михаила Мишустина положительно оценивают более 54,9% россиян. О доверии к нему заявили 63,5% респондентов.

Уровень поддержки «Единой России» составил 39,8%, КПРФ — 10,3%, ЛДПР — 8,9%, «Справедливой России — За правду» — 5,5%, «Новых людей» — 4,7%.

В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, исследование проводилось по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта деятельность президента РФ Владимира Путина одобряли 77,9% опрошенных ВЦИОМ. Доверяли главе государства 80,5% респондентов. Исследование проводилось с 20 по 26 марта.