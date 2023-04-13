Вашингтон, 14 апреля, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в Нью-Йорке на мероприятиях в Совете Безопасности ООН может не рассчитывать на тёплую встречу. Об этом в эфире Первого канала рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Нас предупредили и в Госдепе, и на очень высоком уровне, что Сергея Викторовича здесь ждёт очень холодный приём. Посмотрим, как это будет выражаться на мероприятии, в чём будет выражаться», — сказал дипломат.

Посол напомнил об отсутствии дружелюбия с американской стороны на протяжении многих лет.

В настоящее время важно добиться выдачи виз для участия российской делегации в СБ ООН, так как документы до сих пор не получены, резюмировал Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отмечал, что в организации ожидают от США выполнения обязательств по выдаче виз министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и другим представителям делегации. Он напомнил о наличии подобных проблем в 2022 году, однако их решали напрямую с принимающей стороной.