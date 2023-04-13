Москва, , 12:33 — REGNUM Сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия против России. Об этом 13 апреля заявили журналистам в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что в ходе анализа выявленных компьютерных угроз специалисты получили данные, которые свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на российские объекты гражданского назначения.

«В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как передавало ИА REGNUM, по информации Центра общественных связей ФСБ России, для сокрытия своей причастности Пентагон стремится представить инициатором кибератак только Украину, а именно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи компьютерных атак на информационные ресурсы России.

В ФСБ сообщили, что всего с начала 2022 года отражено свыше пяти тысяч хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру, однако «своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий от подобных действий для нашей страны».

В Генеральной прокуратуре России было создано специальное подразделение информационной безопасности для защиты от кибератак. По словам генпрокурора Игоря Краснова, решение о создании такого подразделения приняли из-за увеличения числа кибератак, связанных с развитием цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

В минувшем году надзорное ведомство пресекло около 90 тысяч нарушений, в числе которых размещение в соцсетях закрытых сведений, использование иностранных программных кодов на официальных интернет-ресурсах и внедрение несертифицированных продуктов, добавил Краснов.

Разведка США представила свой ежегодный доклад, в котором Россия называется крупнейшей киберугрозой для США. В документе утверждается, что Россия якобы уделяет повышенное внимание развитию шагов для атак на объекты критической инфраструктуры Запада, включающей подводные кабели и промышленные системы управления.