Генпрокурор Краснов сообщил о создании подразделения по защите от кибератак

Москва, , 15:09 — REGNUM Специальное подразделение информационной безопасности для защиты от кибератак создано в Генеральной прокуратуре России. Об этом генпрокурор Игорь Краснов заявил 15 марта на расширенной коллегии ведомства.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что решение о создании такого подразделения приняли из-за увеличения числа кибератак, связанных с развитием цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

В минувшем году надзорное ведомство пресекло около 90 тыс. нарушений, в числе которых размещение в соцсетях закрытых сведений, использование иностранных программных кодов на официальных интернет-ресурсах и внедрение несертифицированных продуктов, добавил Краснов.

По словам генпрокурора, направление кибербезопасности нужно развивать. В специальное подразделение привлекут высококвалифицированные кадры со знаниями в области юриспруденции и компьютерных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснов также призвал прокуроров сосредоточить усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, а также навести порядок с выплатами участникам специальной военной операции.