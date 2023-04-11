Вашингтон, 11 апреля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Осуждённый в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан страшится, что после задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича его вновь оставят за бортом сделки по обмену. Об этом заявил брат Уилана Дэвид в ходе встречи с журналистами.

Сергей Савостьянов/ТАСС Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный по делу о шпионаже

По словам родственника осуждённого, ранее многие СМИ интересовались, осведомлён ли Уилан о деле Гершковича.

«Похоже, он узнал об этом, хотя я не уверен, узнал он об этом из российских СМИ или в ходе телефонного разговора с посольством США накануне», — заявил он журналистам, добавив, что страх брата остаться за бортом «был явно ощутим» в ходе разговора с родителями.

По его словам, телефонный разговор состоялся накануне. Брат осуждённого заявил, что его семья не может представить сценарий, при котором правительство Соединённых Штатов уступит Москве «что-либо за освобождение американцев, в списке которых не окажется Пола».

«Это стало бы бессовестным предательством», — подчеркнул Дэвид Уилан.

Журналиста The Wall Street Journal Гершковича задержали в России 30 марта по подозрению в шпионаже и на два месяца заключили под стражу. Спецслужбы располагают данными о сборе репортёром сведений, составляющих в России государственную тайну.

Уилан осужден в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. Американская сторона пыталась включить его в обмен на Виктора Бута. Но Бут вернулся в Россию в рамках обмена на осуждённую в России за контрабанду наркотиков американку Бриттни Грайнер.