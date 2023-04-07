Москва, , 18:45 — REGNUM Журналист The Wall Street Journal (WSJ) американец Эван Гершкович категорически отверг обвинение следователей в шпионаже в интересах США. Об этом 7 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Эван Гершкович. Журналист comevangershkovich

«Следствие ФСБ предъявило Гершковичу обвинение в шпионаже в интересах своей страны. Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью», — сказал сотрудник ведомства.

Никаких других комментариев журналист не дал, так как его дело назодится под грифом «совершенно секретно».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта журналисту Эвану Гершковичу судом была избрана мера пресечения в виде ареста на один месяц 29 суток (до 29 мая) по обвинению в шпионаже. Задержали его в Екатеринбурге по подозрению в сборе секретной информации о российских оборонных предприятиях по заданию спецслужб США. По данным ФСБ, он был задержан с поличным. Вины своей он не признал. Корреспондент The Wall Street Journal содержится один в двухместной камере в СИЗО «Лефортово», жалоб на условия содержания не имеет.

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым потребовал немедленно освободить американского журналиста