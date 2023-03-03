Москва, , 10:06 — REGNUM Госдепартамент США солгал о том, что глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен коснулись ситуации с осуждённым Полом Уиланом во время их короткого разговора на саммите в Индии. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила 3 марта в своём телеграм-канале.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Энтони Блинкен © Павел Бедняков/РИА Новости

Она рассказала, что уточнила у Лаврова, поднимал ли Блинкен тему американца Уилана, осуждённого в России за шпионаж, 2 марта в Нью-Дели. Оказалось, что Блинкен об этом «даже не заикался».

«Всё, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, — это ложь», — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель МИД раскритиковала заявления Блинкена и обвинила его в самопиаре и непрофессионализме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен, рассказывая о контакте с Лавровым на полях министерского саммита G20 в Индии, заявил, что предложил российской стороне включить Уилана в обмен заключёнными. В 2020 году иностранец был приговорён в России к 16 годам лишения свободы за шпионаж.