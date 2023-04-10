Москва, 10 апреля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки три склада боеприпасов ВСУ. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Боевая работа РСЗО «Смерч» в зоне СВО

«В районе населённого пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Кроме того, склады боеприпасов 66-й и 54-й механизированных бригад ВСУ уничтожены возле населённого пункта Новолюбовка (ЛНР) и около города Краматорск (ДНР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на донецком направлении за сутки уничтожены более 290 украинских боевиков. Кроме того, ВС РФ поразили пункты управления 125-й и 126-й бригад территориальной обороны Украины.