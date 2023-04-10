Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки 290 человек на донецком направлении

Москва, , 14:29 — REGNUM Более 290 украинских боевиков уничтожены за сутки на донецком направлении в ходе спецоперации, сообщил 10 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Поражение ВСУ в этом районе нанесли подразделения «Южной» группировки войск силами оперативно-тактической авиации и артиллерии.

Кроме того, ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Также в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике был уничтожен склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который доложил о помощи семьям участников СВО в регионе, заявил, что самой главной задачей является помощь и поддержка людей. Кожемяко сообщил президенту России о том, что в регионе были осуществлены все необходимые выплаты семьям военнослужащих, сотрудники администрации на местах оказывают им содействие в решении бытовых и социальных вопросов.