ВС России поразили пункты управления 125-й и 126-й бригад теробороны Украины

Херсон, , 14:34 — REGNUM Вооружённые силы России поразили пункты управления 125-й и 126-й бригад территориальной обороны Украины. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, около населённых пунктов Новоберислав Херсонской области и Ямполовка ДНР были поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригады территориальной обороны Украины.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, анонсированное Киевом контрнаступление обречено на провал, поскольку ВСУ истощены, потери составляют один к трём.