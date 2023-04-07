Москва, 7 апреля, 2023, 21:47 — ИА Регнум. В поиске социальной сети Twitter снова стали видны аккаунты российских госведомств. В том числе страницы МИД, российских посольств и Кремля. Об этом 7 апреля сообщили РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Синяя птица

По информации агентства, бывший высокопоставленный сотрудник соцсети заявил британской газете The Telegraph, что изменения «вряд ли произошли случайно или без ведома сотрудников компании».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter на территории России. Основанием для санкций в отношении Twitter является решение Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.

По данным Роскомнадзора, в соцсети публикуется недостоверная информация о потерях в личном составе и в боевой технике у российской стороны в ходе специальной военной операции РФ. Социальной сетью проигнорированы требования Роскомнадзора и не удалены 268 материалов.

Ранее в адрес Twitter были направлены требования об удалении запрещённых материалов с более чем 40 тыс. страниц социальной сети.