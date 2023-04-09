Москва, 9 апреля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Курс рубля стабилизируется на фоне планов стран ОПЕК+ сократить объёмы нефтедобычи, заявил 9 апреля эксперт Сергей Суверов в интервью «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Комментируя решение, принятое 2 апреля рядом стран ОПЕК+, в том числе Россией, сократить объём добычи нефти, Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», отметил, что в результате во втором полугодии на мировом рынке может образоваться дефицит углеводородов.

Тогда стоимость нефти марки Brent может подняться до 90–100 долларов за баррель, если на Западе не произойдёт рецессия. По словам эксперта, дисконт Urals к Brent тоже, вероятно, снизится из-за нормализации логистики.

В этом случае увеличится профицит торгового баланса и уменьшится дефицит российского бюджета. Главным бенефициаром этих процессов станет курс рубля, который, как можно ожидать, стабилизируется, заявил Суверов.

По словам эксперта, курс рубля опустился более чем на 20% к основным мировым валютам в течение последних месяцев. Он назвал этот процесс «ползучей девальвацией», которая происходит из-за превышения оттока капитала над профицитом торгового баланса в результате санкционного сокращения нефтегазовых доходов.

ОПЕК+ на заседании 2 апреля обсудила вопрос сокращения нефтедобычи. Россия и ещё ряд поставщиков нефти приняли решение сократить объём добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Москва объяснила это реакцией на рыночную ситуацию.