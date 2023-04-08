Москва, 8 апреля, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Решением сократить добычу нефти страны ОПЕК+ нанесли поражение США, сообщает 8 апреля РИА Новости

Kremlin.ru Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

В материале «Своя игра: Россия и саудиты поставили США на место» отмечается, что участницы ОПЕК+ «разыграли изящный и мощный гамбит, от которого в Вашингтоне и Брюсселе ещё долго будут пребывать в шоке».

Авторы материала напомнили, что вице-премьер Александр Новак заявил, указывая на непростую рыночную ситуацию, что Россия до конца 2023 года реализует добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от среднего уровня, «определённого в соответствии с независимыми источниками».

Россию поддержал ряд стран ОПЕК+. По словам экономиста Леонида Хазанова, «видя, как США и Европейский союз ведут себя по отношению к России, на Ближнем Востоке решили сыграть в свою игру».

«С одной стороны, арабским поставщикам выгодно занять ниши российских конкурентов на европейском рынке, с другой — им нет смысла отгружать чёрное золото по низким ценам», — заявил эксперт.

Общее уменьшение нефтедобычи, о котором также объявили Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Габон, составило 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Несмотря на осложнение отношений США с Саудовской Аравией из-за прошлогоднего решения Эр-Рияда сократить нефтедобыу, Вашингтон пока не решился ужесточить свою политику в отношении этой страны, сообщается в материале Politico.

Сокращение объёма добычи нефти приводит к росту цен на чёрное золото и росту инфляции в США, к подорожанию топлива. К тому же у США снизились коммерческие запасы нефти.