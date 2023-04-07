Москва, 7 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утечку в соцсети секретных документов по Украине, заявил каналу CNN, что у РФ нет сомнений в вовлечённости США и НАТО в украинский конфликт.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«У РФ нет сомнений в том, что Соединённые Штаты Америки или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт… Мы следим за этим процессом. Ну, конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации», — сказал Песков.

Накануне издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило, что Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов, содержащих данные о поставках военной помощи, численности войск и батальонов ВСУ.

Издание отметило, что документы датированы началом марта, Вашингтон работает над их удалением из соцсетей, но пока этого не удалось сделать.

В раскрытых данных не приводится информация о том, когда и где Украина планирует начать наступление. Они содержат сведения о том, что может понадобиться Киеву для этой кампании, что, как считает издание, может косвенно дать «подсказки» российской стороне.

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что утечка этих документов является фотошопом и «виртуальным псевдосливом». Вместе с тем советник главы офиса украинского президента пообещал, что настоящие планы скоро будут видны «на поле боя».