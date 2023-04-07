Киев, , 15:11 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал «псевдосливами» и фотошопом утечку документов о готовящемся весеннем наступлении Вооружённых сил Украины.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от «солсберецких приключений» и других провалов — это фотошоп и виртуальные псевдосливы», — написал Подоляк на своей странице в социальной сети Twitter 7 апреля.

По словам советника главы офиса Зеленского, российская сторона прибегает к фальсификациям, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ. «Подлинные планы россияне увидят на поле [боя — ред.]», — добавил Подоляк.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Киев разработал план приазовского наступления ВСУ совместно с кураторами из США и Великобритании, он заявил: «[Президент Владимир] Зеленский и [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный — лишь пешки в этой игре».

Подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive 5 апреля заявил, что Вооружённые силы Украины обречены на провал в ходе весеннего контрнаступления. По его словам, ВСУ при наступлении рискуют потерять последние силы и ресурсы, что впоследствии выльется в полное поражение украинской стороны конфликта.