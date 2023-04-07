Пентагон начал расследовать утечку в соцсети секретных документов по конфликту на Украине

Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Расследование по факту утечки секретных военных документов, опубликованных в Twitter и Telegram, о засекреченных планах США и НАТО по Украине расследует Пентагон. Об этом 6 апреля сообщила газете The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента США Джозефа Байдена.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос», — ответила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на запрос издания.

Утечка секретных сведений произошла несколько дней назад. Пакет документов, раскрывающих данные о графиках поставок военной помощи Украине, численности войск и батальонов, появились в свободном доступе.

Отмечается, что информация даёт представление об украинских воинских частях, обучении и оборудовании. В частности, там указано, что шесть из 12 боевых групп, проходящих военную подготовку в США и странах НАТО должны быть подготовлены к 31 марта, ещё три бригады — к 30 апреля. Численность таких групп составляет от четырёх до пяти тысяч солдат.

При этом конкретных боевых планов не приводится, информации о том, где, когда и как украинские войска начнут наступление — отсутствует. Оценка военной обстановки на территории Украины дана на 1 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что Соединённые Штаты Америки могут отказаться от поддержки Украины.